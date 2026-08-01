Причиной отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины могла стать встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась его президентская кампания. Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур.

«Во время встречи обсуждалось участие «соросят» (получатели грантов из фондов американского бизнесмена Джорджа Сороса. — Прим. Life.ru) в будущей президентской кампании Фёдорова (именно для этого Фёдоров и организовал мгновенное увольнение [председателя «Центра противодействия коррупции» Виталия] Шабунина с военной службы на основании заключения гарнизонной (!) ВВК)», — говорится в публикации.

Бойко заявил, что помещение, где проходила встреча, якобы прослушивалось, а запись впоследствии попала к Владимиру Зеленскому. По утверждению журналиста, после этого судьба Фёдорова была решена.

Кроме того, Бойко сообщил о возможном конфликте между компанией FirePoint, которую он считает близкой к Зеленскому, и бывшим главой Google (2001-2011) и спонсором Демократической партии США Эриком Шмидтом, занимающимся производством беспилотников для Украины.

По мнению журналиста, Шмидт через владельца издания «Украинская правда» Томаша Фиалу оказывает информационное давление на FirePoint, рассматривая компанию как потенциального конкурента в борьбе за средства военного бюджета Украины.

Напомним, Фёдоров был уволено с должности министра обороны Украины 15 июля в рамках масштабной правительственной перезагрузки, последовавшей за отставкой премьер-министра Юлии Свириденко. Официально объявленной причиной стали его конфликты с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, и неудовлетворительные результаты реформы системы мобилизации, однако сам Фёдоров связывает свою отставку с сопротивлением его попыткам реформировать систему оборонных закупок и перевести её на тендерную основу, что вызвало недовольство среди чиновников и оборонных подрядчиков. Его увольнение, произошедшее всего через шесть месяцев после назначения, вызвало широкий резонанс, в том числе протесты в Киеве и других городах — «картонный майдан», а также обеспокоенность западных партнёров будущим инновационной стратегии Украины, основанной на применении дронов.