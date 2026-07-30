Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 00:56

Фёдоров допустил возможность возвращения в кабмин Украины после отставки

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что не исключает своего возвращения в кабинет министров. В интервью изданию «Украинская правда» на YouTube он подчеркнул, что финального разговора с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским не состоялось, и «двери ещё не закрыты».

Фёдоров связал свою отставку не с разногласиями с экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а с сопротивлением внутри Министерства обороны, в частности с изменениями в системе закупок и тендерных процедурах.

Внутренняя война Фёдорова и Сырского парализовала ВСУ, заявили в США
Внутренняя война Фёдорова и Сырского парализовала ВСУ, заявили в США

Ранее сообщалось, что сторонники уволенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова готовят новый «картонный майдан» в центре Киева. Акция должна состояться вечером в пятницу, 31 июля. Протестующие намерены пройти колонной от парка Шевченко до площади Ивана Франко, расположенной рядом с офисом Владимира Зеленского. Несмотря на уличную активность, в администрации возвращать Фёдорова на должность не планируют.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar