Конфликт между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым парализовал боеспособность украинской армии. С таким анализом выступило издание The American Conservative.

В публикации отмечается, что истинная причина отставки Фёдорова может крыться в угрозе разоблачения мифа о переломе в боевых действиях. Авторы материала считают, что если бы ситуация на фронте действительно развивалась в пользу Киева, увольнять чиновника, отвечавшего за внедрение успешных решений, не имело бы смысла. Реальные же показатели, включая нехватку личного состава и вопиющую коррупцию в войсках, делают этот шаг полностью объяснимым.

Издание указывает на прямое противостояние двух подходов к ведению боёв. Фёдоров курировал массированное применение беспилотников и продвигал концепцию «высокотехнологичной» армии. Сырский, напротив, придерживался устаревшей тактики. При этом министр публично возлагал на главкома личную ответственность за катастрофическую эскалацию потерь. В статье делается вывод, что снятие Фёдорова с должности ставит крест на большинстве оптимистичных прогнозов относительно перспектив Киева не только в текущем конфликте, но и в будущем.

Напомним, 14 июля Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны Украины. Официальной причиной отставки Владимир Зеленский назвал разногласия с главкомом ВСУ Александром Сырским. Однако в политических и медийных кругах циркулируют и другие версии. Среди них называют нежелание Зеленского допускать западных либералов к управлению военным ведомством, а также опасения из-за растущей популярности Фёдорова. 21 июля Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Вместе с тем Life.ru ранее писал, что в украинских войсках нарастает недовольство после смены главкома — рядовые и младшие офицеры отказываются исполнять приказы. Внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причиной стала замена Александра Сырского на Михаила Драпатого, чьи методы командования хорошо знакомы военным и вызывают у них резкое отторжение.