55% против Сырского, но за Фёдорова горой: Что показал свежий опрос на Украине

Больше половины жителей Украины — 55% — высказались за отставку Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружёнными силами страны. Такие данные приводит социологическая группа «Рейтинг».

Против ухода Сырского выступили только 15% опрошенных. Ещё 19% сказали, что этот вопрос им безразличен, а 11% не смогли определиться с ответом. Социологи уточняют, что опрос завершили до того, как в СМИ появились сообщения об отставке военачальника.

Иначе украинцы отнеслись к судьбе министра обороны Михаила Фёдорова. По данным исследования, 72% респондентов не хотят его увольнения, и лишь 5% поддержали бы такой шаг. Ещё 17% отнеслись к теме безразлично, а 6% затруднились ответить.

Опрос проходил 20–21 июля 2026 года. По телефону через случайную выборку номеров опросили тысячу человек старше 18 лет. Участвовали жители всех регионов, кроме занятых территорий и мест, где не было украинской мобильной связи. Погрешность результатов социологи оценили не более чем в 3,1%.

Незадолго до этого стало известно о перестановках в военном руководстве Украины. Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ сменил Михаил Драпатый, а Генеральный штаб возглавит генерал-майор Игорь Скибюк. О решениях объявил Владимир Зеленский 21 и 22 июля 2026 года.