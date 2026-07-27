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27 июля, 09:16

В подполье заявили о саботаже в ВСУ из-за «мясных штурмов» Драпатого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В рядах ВСУ растёт недовольство после назначения главнокомандующим Михаила Драпатого, известного отправкой военных в «мясные штурмы». Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В подполье заявили, что причиной недовольства стала замена Александра Сырского на Драпатого. Там утверждают, что военнослужащие знакомы с его методами командования и выступают против них. По данным источника, среди рядового состава и младших офицеров растёт открытый саботаж.

Также в подполье заявили, что образ Драпатого в украинских СМИ отличается от ситуации, которую наблюдают военные на передовой.

«Солдаты не намерены идти на верную смерть ради очередного красивого отчетного видео для нового руководства», — добавил представитель подполья.

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Напомним, 21 июля Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского. Эксперты связывают это решение с попыткой Киева урегулировать внутриполитический кризис после отставки министра обороны Михаила Фёдорова.

Драпатого называют «мариупольским мясником» и «мясникрм высшей категории» из-за обвинений в жестоких методах ведения боя и пренебрежении к потерям среди личного состава и мирного населения. В России против него возбуждены уголовные дела, и он объявлен в розыск.

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Дарья Денисова
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