В рядах ВСУ растёт недовольство после назначения главнокомандующим Михаила Драпатого, известного отправкой военных в «мясные штурмы». Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В подполье заявили, что причиной недовольства стала замена Александра Сырского на Драпатого. Там утверждают, что военнослужащие знакомы с его методами командования и выступают против них. По данным источника, среди рядового состава и младших офицеров растёт открытый саботаж.

Также в подполье заявили, что образ Драпатого в украинских СМИ отличается от ситуации, которую наблюдают военные на передовой.

«Солдаты не намерены идти на верную смерть ради очередного красивого отчетного видео для нового руководства», — добавил представитель подполья.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского. Эксперты связывают это решение с попыткой Киева урегулировать внутриполитический кризис после отставки министра обороны Михаила Фёдорова.

Драпатого называют «мариупольским мясником» и «мясникрм высшей категории» из-за обвинений в жестоких методах ведения боя и пренебрежении к потерям среди личного состава и мирного населения. В России против него возбуждены уголовные дела, и он объявлен в розыск.