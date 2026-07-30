«Соревнование по ненависти»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Федоров обещает уничтожить русских
Олейник связал антироссийскую риторику Фёдорова с расчётом на поддержку Запада
Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV
Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров усиливает антироссийскую риторику ради будущей политической карьеры и поддержки западных стран. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«У Фёдорова и Драпатого соревнование по ненависти к нам. Там идёт определённая конкуренция: кто больше ненавидит русских», — заявил политик.
По версии Олейника, Фёдоров ориентируется на британские политические круги и уже думает о возможных выборах. Именно поэтому он выбирает заявления, востребованные у наиболее радикальной части украинского общества и западных партнёров Киева.
Экс-депутат считает, что мирная риторика лишила бы Фёдорова внешней поддержки. При этом его публичная активность, включая проведение мероприятий в условиях военного положения, может говорить о наличии влиятельных покровителей за рубежом, полагает собеседник Life.ru.
Олейник также обратил внимание, что украинские силовики не начали преследование Фёдорова, хотя его действия, по мнению политика, способны подрывать авторитет Владимира Зеленского.
На Западе стоит задача не ликвидировать нацизм на Украине, а поднять его КПД. Вот за счёт таких молодых людей, которые абсолютно не знают истории. Он такое несёт, потому что не понимает, что мы имеем общие корни и общую культуру, у нас общая купель крещения и так далее. Для него это китайская грамота.
Напомним, экс-глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерении уничтожать россиян «в промышленных масштабах». Он также добавил, что его отставка не повод для радости. Ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый заявил, что российская нация якобы «не имеет права на существование», а жителей Донбасса назвал «отрыжкой СССР».
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