«Соревнование по ненависти»: Экс-депутат Рады ответил, зачем Федоров обещает уничтожить русских

На Западе стоит задача не ликвидировать нацизм на Украине, а поднять его КПД. Вот за счёт таких молодых людей, которые абсолютно не знают истории. Он такое несёт, потому что не понимает, что мы имеем общие корни и общую культуру, у нас общая купель крещения и так далее. Для него это китайская грамота.