Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал первые заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о том, что русские не имеют права на существование, глупыми и примитивными лозунгами. Он отметил, что такие речи использовали нацисты во время Второй мировой войны.

«Кто сейчас глава украинской армии? Они постоянно меняются. Я даже не знаю, кто это сейчас. Это один из тех людей, кто хочет занять пост президента Украины после Зеленского? Это заявление глупо и абсолютно абсурдно. Именно такую пропаганду, такие примитивные и глупые лозунги использовали нацисты во время Второй мировой войны», — заявил де Голль.

Общественный деятель подчеркнул, что стереть целую нацию невозможно, и указал на то, что автор подобных заявлений забыл об освобождении Киева русскими и о многовековой общей истории славянских народов. Он назвал это тенденцией к упрощению и снижению интеллекта.

Ранее сообщалось, что глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, что рассматривает возможность переезда с семьёй в Россию и получения российского гражданства, хотя пока посещает страну как иностранец. Он пояснил, что испытывает восхищение Россией и вместе с женой хочет дать детям лучшее образование, что и предполагает переезд. Де Голль подчеркнул, что это решение связано с его отношением к стране, а не с политическими мотивами.