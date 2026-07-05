Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что испытывает глубокое уважение к президенту России Владимиру Путину.

В интервью ТАСС он назвал российского лидера мудрым человеком.

«Ваш президент — мудрый человек, к которому я испытываю глубокое уважение», — отметил Пьер де Голль.

По его мнению, глава российского государства придерживается принципов баланса и выступает за мирное урегулирование конфликтов. Он также выразил мнение, что продолжающееся противостояние носит характер войны на истощение.

Пьер де Голль заявил, что страны Запада, по его оценке, сталкиваются с ограничениями в реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам.

Глава фонда подчеркнул, что рассчитывает на достижение мира и поддерживает стремление к урегулированию конфликта дипломатическим путём.

«Поэтому нам нужно надеяться, нужно заключить мир, как того желает ваш президент, как и я искренне желаю», — сказал он.

По мнению внука бывшего французского лидера, в конечном итоге «здравый смысл и реальность восторжествуют». Он также выразил надежду, что европейские государства будут развивать диалог и партнёрские отношения с Россией.

Ранее внук Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о желании переехать с семьёй в Россию, чтобы дать детям лучшее образование, и не исключил получения российского гражданства, пока посещая страну как иностранец. Он отметил, что испытывает большое восхищение Россией.