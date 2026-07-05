Внук президента Франции 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил о желании перебраться с семьёй в Российскую Федерацию. Соответствующее заявление он сделал во время общения с ТАСС.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность получения российского гражданства и переезда, внук президента Франции ответил утвердительно. При этом он уточнил, что пока посещает страну в качестве иностранца.

«Правда в том, что я испытываю большое восхищение вашей страной и мы с женой хотели бы дать нашим детям лучшее образование, а это предполагает переезд нашей семьи в Россию», — пояснил де Голль.

Ранее Пьер де Голль выступил с резкой критикой в адрес руководства Евросоюза. По его мнению, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен давно превысила свои полномочия и действует в ущерб национальным интересам стран-участниц. Пьер де Голль подчеркнул, что французское правительство должно в первую очередь заботиться о благополучии своих граждан, а не следовать «бездумной евроатлантической политике». По его словам, из-за этого курса налоги составляют 70% от конечной цены на бензин и дизель.