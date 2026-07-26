«Отдрапаченная мразь»: Медведев оценил слова нового главкома ВСУ в адрес россиян

Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса. По мнению зампреда Совбеза РФ, нет смысла бороться с отдельными представителями украинского военного руководства, поскольку необходимо ликвидировать всю «неонацистскую конструкцию» киевского режима.

Медведев назвал слова Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию «смрадным русофобским плевком». Он также сравнил украинского главкома с «грязью, приставшей к бандеровскому сапогу».

«Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша», — заявил политик.

Ранее в сети распространилось интервью Михаила Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, главком ВСУ заявил, что жителей Донбасса необходимо перевоспитать в духе украинского национализма.