«Отдрапаченная мразь»: Медведев оценил слова нового главкома ВСУ в адрес россиян
Медведев: Слова Драпатого о России являются «смрадным русофобским плевком»
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Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса. По мнению зампреда Совбеза РФ, нет смысла бороться с отдельными представителями украинского военного руководства, поскольку необходимо ликвидировать всю «неонацистскую конструкцию» киевского режима.
Медведев назвал слова Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию «смрадным русофобским плевком». Он также сравнил украинского главкома с «грязью, приставшей к бандеровскому сапогу».
«Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша», — заявил политик.
Ранее в сети распространилось интервью Михаила Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, главком ВСУ заявил, что жителей Донбасса необходимо перевоспитать в духе украинского национализма.
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