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Регион
26 июля, 20:12

«Отдрапаченная мразь»: Медведев оценил слова нового главкома ВСУ в адрес россиян

Медведев: Слова Драпатого о России являются «смрадным русофобским плевком»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев отреагировал на высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России и жителях Донбасса. По мнению зампреда Совбеза РФ, нет смысла бороться с отдельными представителями украинского военного руководства, поскольку необходимо ликвидировать всю «неонацистскую конструкцию» киевского режима.

Медведев назвал слова Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию «смрадным русофобским плевком». Он также сравнил украинского главкома с «грязью, приставшей к бандеровскому сапогу».

«Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша», — заявил политик.

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Ранее в сети распространилось интервью Михаила Драпатого, в котором он назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, главком ВСУ заявил, что жителей Донбасса необходимо перевоспитать в духе украинского национализма.

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Артём Гапоненко
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