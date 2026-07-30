Экс-глава МО Украины Фёдоров хочет уничтожать россиян в «промышленных масштабах»
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Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров захотел уничтожать россиян в «промышленных масштабах». Его высказывания публикует издание «Украинская правда».
«Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Всё будет хорошо», — заявил бывший министр, добавив, что россиянам не следует радоваться его отставке.
Ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый заявил, что российская нация «не имеет права на существование», и назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза».
В Кремле отреагировали на риторику Драпатого обещанием неизбежной ответственности за подобные слова. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку прозвучавшим тезисам.
Фёдоров был отправлен в отставку с поста главы Минобороны Украины 15 июля в рамках роспуска всего правительства, что, по его собственному мнению, послужило «ширмой» для его увольнения. Экс-министр связывает свою отставку с сопротивлением реформам в сфере оборонных закупок и тендеров, которые вызвали недовольство влиятельных лиц, оказывавших давление на него и его ведомство.
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