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30 июля, 08:28

Экс-глава МО Украины Фёдоров хочет уничтожать россиян в «промышленных масштабах»

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров захотел уничтожать россиян в «промышленных масштабах». Его высказывания публикует издание «Украинская правда».

«Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Всё будет хорошо», — заявил бывший министр, добавив, что россиянам не следует радоваться его отставке.

Ранее новый главком ВСУ Михаил Драпатый заявил, что российская нация «не имеет права на существование», и назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза».

В Кремле отреагировали на риторику Драпатого обещанием неизбежной ответственности за подобные слова. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку прозвучавшим тезисам.

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Фёдоров был отправлен в отставку с поста главы Минобороны Украины 15 июля в рамках роспуска всего правительства, что, по его собственному мнению, послужило «ширмой» для его увольнения. Экс-министр связывает свою отставку с сопротивлением реформам в сфере оборонных закупок и тендеров, которые вызвали недовольство влиятельных лиц, оказывавших давление на него и его ведомство.

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Никита Никонов
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