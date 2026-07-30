Экс-глава МО Украины Фёдоров хочет уничтожать россиян в «промышленных масштабах»

«Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Всё будет хорошо», — заявил бывший министр, добавив, что россиянам не следует радоваться его отставке.

Фёдоров был отправлен в отставку с поста главы Минобороны Украины 15 июля в рамках роспуска всего правительства, что, по его собственному мнению, послужило «ширмой» для его увольнения. Экс-министр связывает свою отставку с сопротивлением реформам в сфере оборонных закупок и тендеров, которые вызвали недовольство влиятельных лиц, оказывавших давление на него и его ведомство.