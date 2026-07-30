В МИД РФ считают, что митинги после ухода главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова показали способность либеральных кругов влиять на власть. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям Родион Мирошник.

Дипломат обратил внимание на скорость, с которой возникла активность. Он напомнил, что подобных событий не наблюдалось 12 лет, и «вдруг откуда ни возьмись» снова появился «Майдан».

По его словам, люди, которые ещё недавно не знали о стратегии экс-руководителя оборонного ведомства, внезапно стали называть его безальтернативной фигурой. Зазвучали лозунги, что без конкретного человека стране придёт конец.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что у определённых сил есть отлаженные каналы и целая система. При необходимости этот механизм способен блокировать реакцию силовиков на стихийные акции.

Самое примечательное, отметил Мирошник, — это время активации процесса. Запуск механизма происходит в течение нескольких часов.

Он добавил, что за этими действиями стоят конкретные люди, работающие на данном поле. В МИД РФ считают случившееся демонстрацией скрытых рычагов воздействия на ситуацию в стране.

«Картонный майдан» на Украине, вспыхнувший после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, представляет собой серию протестов, организованных, по мнению ряда экспертов и бывших украинских чиновников, его финансовыми покровителями, которые стремились сохранить контроль над крупными оборонными бюджетами и контрактами. Эти акции, получившие название из-за картонных плакатов демонстрантов, также отражают более широкие внутриполитические процессы: борьбу за власть между Владимиром Зеленским и правительством, персонализацию политики в условиях конфликта и попытки различных элитных групп влиять на кадровые назначения в военном ведомстве.