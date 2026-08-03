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3 августа, 20:08

«Никогда не вступим»: Залужный признал превосходство России в сфере ВПК и раскритиковал НАТО

Залужный признал, что Украина никогда не вступит в НАТО

Обложка © Telegram / Валерий Залужный

Обложка © Telegram / Валерий Залужный

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что страна никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к уровню России в военной сфере. Его выступление на совещании послов в Киеве приводит «Европейская правда».

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в неё, к сожалению, не вступим!» — сказал он.

Посол также раскритиковал подходы военного блока, заявив, что организация продолжает руководствоваться устаревшими доктринами. При нынешнем уровне развития Вооружённых сил Украины (ВСУ) присоединение к ней невозможно, считает Залужный.

Кроме того, он оценил отставание Украины от России в оборонной сфере. По его прогнозу, Киеву потребуется около 12 лет, чтобы достичь хотя бы половины российского уровня.

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Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный мог предостеречь нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого от возможного конфликта с Владимиром Зеленским. По его мнению, главарь киевского руководства не склонен считаться с чужой позицией, поэтому работа Драпатого может оказаться затруднена. Соскин также считает, что Залужный следит за ситуацией на Украине и может использовать возможные ошибки властей в своих политических интересах.

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Виталий Приходько
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