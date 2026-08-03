Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что страна никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к уровню России в военной сфере. Его выступление на совещании послов в Киеве приводит «Европейская правда».

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в неё, к сожалению, не вступим!» — сказал он.

Посол также раскритиковал подходы военного блока, заявив, что организация продолжает руководствоваться устаревшими доктринами. При нынешнем уровне развития Вооружённых сил Украины (ВСУ) присоединение к ней невозможно, считает Залужный.

Кроме того, он оценил отставание Украины от России в оборонной сфере. По его прогнозу, Киеву потребуется около 12 лет, чтобы достичь хотя бы половины российского уровня.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный мог предостеречь нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого от возможного конфликта с Владимиром Зеленским. По его мнению, главарь киевского руководства не склонен считаться с чужой позицией, поэтому работа Драпатого может оказаться затруднена. Соскин также считает, что Залужный следит за ситуацией на Украине и может использовать возможные ошибки властей в своих политических интересах.