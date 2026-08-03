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Регион
3 августа, 18:55

Зеленский ввёл санкции против 20 россиян и 23 компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский утвердил новый пакет ограничительных мер в отношении ряда российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ, размещённый на официальном портале главы государства, предусматривает введение десятилетних санкций против 20 граждан РФ и 23 организаций.

В список вошли компании, базирующиеся в России, Белоруссии и на Украине, которые, по данным Киева, задействованы в обеспечении российского оборонно-промышленного комплекса»

Законопроект о новых санкциях против РФ грозит быть заблокированным в Конгрессе
Законопроект о новых санкциях против РФ грозит быть заблокированным в Конгрессе

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против ослабления санкций против России, заявив, что меры должны быть действенными, а не «смягчёнными». В СМИ появилась информация, что ЕС обсуждает урезанный пакет ограничений без визовых запретов для военных и запрета на импорт рыбы.

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Виталий Приходько
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