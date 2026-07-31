Законопроект о новых санкциях против РФ грозит быть заблокированным в Конгрессе

Новый законопроект о санкциях против России столкнулся с серьёзными разногласиями в Конгрессе США. Документ, который ранее инициировал покойный сенатор Линдси Грэм*, рискует не получить окончательного одобрения из-за споров вокруг тарифных полномочий президента. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива предусматривает введение ограничений против российских должностных лиц. Кроме того, документ даёт президенту США право устанавливать пошлины в размере до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа либо пяти государств, которые американская администрация сочтёт причастными к обходу действующих ограничений.

Согласно материалу, под действие этих положений способны попасть Китай, Индия, Япония, а также ряд европейских государств. При этом законопроект позволяет главе Белого дома временно приостанавливать санкции против России, если этого требуют интересы национальной безопасности.

Как отмечает агентство, в Сенате документ уже получил широкую поддержку представителей обеих партий на процедурных голосованиях. Верхняя палата Конгресса способна принять его ещё до начала парламентских каникул. Однако после возобновления работы Палаты представителей 31 августа законопроект, как ожидается, встретит более серьёзное сопротивление.

Против отдельных положений инициативы выступили ведущие демократы в профильных комитетах Сената и Палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил. По их мнению, расширение тарифных полномочий президента способно ускорить рост инфляции в США.

«Последний проект закона о санкциях против России — это рецепт хаоса и повышения тарифов», — заявили они.

Два конгрессмена-демократа также призвали не принимать этот законопроект. По их оценке, положения о санкциях против России фактически открывают путь к расширению глобальной торговой политики Вашингтона.

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