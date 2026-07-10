Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи ослабления санкционного давления на Россию. По его словам, ограничения должны быть исключительно эффективными, а не «смягчёнными».

«Я не знаю, что такое «смягчённые», я знаю, что такое действенные санкции», — цитирует Сибигу издание «Цензор.Нет».

Ранее в СМИ появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают возможность принятия урезанного пакета антироссийских мер. В окончательную версию не войдут визовые ограничения для российских военнослужащих и запрет на импорт рыбы. В свою очередь, власти России неоднократно подчеркивали, что экономика страны адаптировалась к ограничениям, а западная санкционная политика не достигла своих целей.