Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России
Сибига раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России
Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи ослабления санкционного давления на Россию. По его словам, ограничения должны быть исключительно эффективными, а не «смягчёнными».
«Я не знаю, что такое «смягчённые», я знаю, что такое действенные санкции», — цитирует Сибигу издание «Цензор.Нет».
Ранее в СМИ появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают возможность принятия урезанного пакета антироссийских мер. В окончательную версию не войдут визовые ограничения для российских военнослужащих и запрет на импорт рыбы. В свою очередь, власти России неоднократно подчеркивали, что экономика страны адаптировалась к ограничениям, а западная санкционная политика не достигла своих целей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.