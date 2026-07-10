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10 июля, 11:10

Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Сибига раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций ЕС против России

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Обложка © ТАСС / Geert Vanden Wijngaert

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи ослабления санкционного давления на Россию. По его словам, ограничения должны быть исключительно эффективными, а не «смягчёнными».

«Я не знаю, что такое «смягчённые», я знаю, что такое действенные санкции», — цитирует Сибигу издание «Цензор.Нет».

Ранее в СМИ появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают возможность принятия урезанного пакета антироссийских мер. В окончательную версию не войдут визовые ограничения для российских военнослужащих и запрет на импорт рыбы. В свою очередь, власти России неоднократно подчеркивали, что экономика страны адаптировалась к ограничениям, а западная санкционная политика не достигла своих целей.

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Наталья Демьянова
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