Медведев допустил создание площадки для стран, подвергшихся санкциям

Идея формирования общего объединения для государств, находящихся под санкционным давлением, может быть обсуждена в международном формате. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.

Подобная инициатива, как он уточнил, обсуждалась ранее на Петербургском международном юридическом форуме по предложению иранской стороны.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или во всяком случае некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкции, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать, а, может быть, даже и контрсанкции вводить», — сказал он.

Участники такого формата, как предполагается, могли бы обмениваться опытом и формировать подходы к противодействию ограничительным мерам. Отдельно зампред Совбеза подчеркнул, что введённые санкции считает незаконными, а значит, государства вправе вырабатывать ответные шаги.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на изменения в законодательстве Финляндии, касающиеся оборонной и ядерной политики страны. Он заявил, что после вступления поправок в силу Финляндия может рассматриваться как потенциальная цель российского ядерного сдерживания.