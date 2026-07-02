Медведев: Финляндия попала в список ядерных целей России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия теперь входит в перечень потенциальных ядерных целей России. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, комментируя изменения в финском законодательстве.

Напомним,1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к закону об атомной энергии, которые снимают ограничения на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Ранее эти изменения были одобрены парламентом Финляндии большинством голосов, а затем подписаны президентом Александром Стуббом.