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2 июля, 20:52

Медведев: Финляндия попала в список ядерных целей России

Дмитрий Медведев. Обложка © kremlin.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия теперь входит в перечень потенциальных ядерных целей России. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, комментируя изменения в финском законодательстве.

«Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!» — написал политик.

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Напомним,1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к закону об атомной энергии, которые снимают ограничения на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Ранее эти изменения были одобрены парламентом Финляндии большинством голосов, а затем подписаны президентом Александром Стуббом.

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