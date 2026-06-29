Захарова: РФ примет меры в ответ на снятие Финляндией запрета на ядерное оружие

Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Хельсинки официально подтвердили готовность полноценно участвовать в ядерном сдерживании НАТО. За соответствующий законопроект проголосовали 125 депутатов, против выступил 61, ещё 13 отсутствовали. Захарова считает, что это решение стало итогом антироссийского курса, который в последние годы укрепился в Финляндии. По её оценке, страна отказалась от прежней политики нейтралитета и неприсоединения к военным блокам.

В МИД РФ также напомнили, что финское руководство не раз заявляло об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. Поэтому, как отметила Захарова, решение Хельсинки выглядит особенно необоснованным и создаёт риски для безопасности РФ.

Она подчеркнула, что Москва будет вынуждена ответить дополнительными политическими и военно-техническими шагами. По словам Захаровой, такие меры будут приняты своевременно и эффективно. Представитель МИД добавила, что финскому обществу стоит задуматься, сделает ли подобное решение страну безопаснее.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, которые снимают запрет на ядерное оружие в стране. Изменения касаются закона о ядерной энергии и уголовного кодекса. Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что новые нормы вступят в силу 1 июля. После этого в Финляндии перестанет действовать запрет на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия.