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4 июля, 06:34

«А ведь он прав»: На Западе поддержали заявление Медведева о Финляндии

Профессор Диесен согласился с предупреждением Медведева о Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

В Норвегии поддержали заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о последствиях изменения политики Финляндии в сфере ядерного оружия. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Поводом для комментария Диесена стало недавнее заявление Дмитрия Медведева. Зампред Совбеза РФ предупредил, что после отмены запрета на размещение ядерного оружия Финляндия окажется в числе потенциальных целей для российского ядерного арсенала.

«А он ведь прав: большое количество оружия не всегда означает большую безопасность», — указал он.

Политика сдерживания должна сопровождаться мерами по укреплению взаимного доверия. Диесен также заявил, что в прошлом Финляндия успешно сохраняла нейтральный статус, однако теперь превратилась в крупнейший фронт Запада на границе с Россией.

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Ранее в Финляндии завершили процесс законодательных изменений, связанных с отказом страны от безъядерного статуса. Президент республики Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергии и уголовному кодексу, которые снимают запрет на ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия на территории государства.

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Милена Скрипальщикова
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