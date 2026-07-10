Санкционный демонтаж: Как Европа сама убирает пункты против РФ перед дедлайном

Страны Евросоюза стремятся утвердить обновлённый пакет санкций против РФ, пусть даже и в сокращённом варианте. О ходе переговоров сообщает портал Euractiv, ссылаясь на осведомлённый источник.

По словам высокопоставленного дипломата, главная задача сейчас — «завершение» формирования списка. Однако из-за разногласий он допустил срыв одобрения рестрикций в намеченный срок.

Брюссель уже пошёл на значительные уступки. Из обсуждаемого документа исключили несколько чувствительных пунктов. В окончательную версию не войдут визовые ограничения для российских военнослужащих и запрет на импорт рыбы.

Также снято предложение о введении санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помимо этого, государствам-членам ещё нужно договориться о заморозке механизма потолка цен на нефть из РФ.

Действующие санкционные списки блока насчитывают более 2,7 тысячи физических и юридических лиц. Фигуранты представляют Россию, Украину, Белоруссию, Китай, КНДР, Сирию, Иран и ряд других государств. Этот санкционный режим остается крупнейшим в истории ЕС и превосходит все остальные рестрикции объединения вместе взятые.