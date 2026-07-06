В Сербии исключили введение санкций против России

Сербия не намерена присоединяться к санкциям против России, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы не вводили и никогда не введём санкции против России», — сказал он во время сессии.

По словам Поповича, Белград сталкивается не только с политическим давлением, но и с прямыми угрозами. Кто именно их высказывает и о каких мерах идёт речь, министр не уточнил.

Он подчеркнул, что Сербия намерена сохранять выбранную позицию и продолжать отношения с Москвой.

«Мы стойкие и знаем, кто наши друзья», — добавил Попович в беседе с РИА Новости.

А ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не планирует вводить визы для граждан России. Глава государства подчеркнул, что такое решение не примут. Если кто-то всё же его одобрит, документ сразу отменят.