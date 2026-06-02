Евросоюз продолжает шантажировать Сербию, в том числе угрожая отменой безвизового режима с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в разговоре с ИС «Вести».

Сенатор подчеркнул: Брюссель откровенно стремится «оторвать Сербию от России». По его словам, Белград находится под этим давлением уже длительное время.

Кампания координируется по нескольким направлениям. Ключевое из них — синхронизация внешней политики балканской страны с антироссийским курсом ЕС. Сюда входят и жёсткие санкции, и отказ от закупок энергоносителей.

Косачёв уточнил, что под ударом окажутся структуры, действующие за рамками дипломатических отношений. Речь, в частности, идёт о российском Центре по содействию ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Понятно, что Брюссель и его потребует ликвидировать», — добавил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гипотетический пересмотр правил въезда, отметил, что такие шаги «как правило, симметричны». В свою очередь посол в Белграде Александр Боцан-Харченко указал, что текущий режим пересечения границ приносит Сербии огромную пользу во всех сферах.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не собирается вводить визы для российских граждан. По его словам, даже в случае принятия такого решения, оно будет немедленно отменено.