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7 августа, 19:33

В Раде призвали экс-министра обороны Украины Фёдорова уйти на фронт

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову отправиться на военную службу после ухода с должности. Парламентарий отметил, что после увольнения у Фёдорова фактически больше нет оснований для бронирования от мобилизации.

Камельчук поинтересовался, получал ли бывший министр повестку из территориального центра комплектования и готов ли он самостоятельно проявить инициативу.

По мнению депутата, Фёдоров мог бы личным примером показать другим украинцам необходимость службы в армии.

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Фёдоров покинул пост министра обороны 14 июля. Владимир Зеленский объяснил кадровое решение конфликтом между бывшим министром и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. После отставки Фёдорова на Украине начались протесты. Участники акций требовали вернуть его и выступали за отставку Сырского. 22 июля Зеленский согласился заменить главнокомандующего: этот пост занял Михаил Драпатый. При этом требования о возвращении Фёдорова на должность продолжились.

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Артём Гапоненко
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