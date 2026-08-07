В Раде призвали экс-министра обороны Украины Фёдорова уйти на фронт

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову отправиться на военную службу после ухода с должности. Парламентарий отметил, что после увольнения у Фёдорова фактически больше нет оснований для бронирования от мобилизации.

Камельчук поинтересовался, получал ли бывший министр повестку из территориального центра комплектования и готов ли он самостоятельно проявить инициативу.

По мнению депутата, Фёдоров мог бы личным примером показать другим украинцам необходимость службы в армии.