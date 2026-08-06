У берегов Одессы после взрывов горит грузовое судно

Неопознанное грузовое судно горит у берегов Одессы после взрывов, пишет «Страна.ua». Судя по сообщениям в Сети, над ним поднимается чёрный столб дыма.

Известно, что незадолго до инцидента Одессе также звучали взрывы. В городе работала воздушная тревога.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении сразу трёх судов в районе Одессы. Сухогрузы использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ.