У берегов Одессы после взрывов горит грузовое судно
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Неопознанное грузовое судно горит у берегов Одессы после взрывов, пишет «Страна.ua». Судя по сообщениям в Сети, над ним поднимается чёрный столб дыма.
Известно, что незадолго до инцидента Одессе также звучали взрывы. В городе работала воздушная тревога.
Ранее Минобороны отчиталось о поражении сразу трёх судов в районе Одессы. Сухогрузы использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ.
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