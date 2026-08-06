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6 августа, 16:13
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У берегов Одессы после взрывов горит грузовое судно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Неопознанное грузовое судно горит у берегов Одессы после взрывов, пишет «Страна.ua». Судя по сообщениям в Сети, над ним поднимается чёрный столб дыма.

Известно, что незадолго до инцидента Одессе также звучали взрывы. В городе работала воздушная тревога.

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Ранее Минобороны отчиталось о поражении сразу трёх судов в районе Одессы. Сухогрузы использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ.

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Матвей Константинов
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