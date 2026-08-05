Море огня у Одессы: «Герани» выжгли три судна с грузом для ВСУ в Чёрном море
Минобороны РФ заявило о поражении трёх сухогрузов с грузом для ВСУ в Чёрном море
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Минобороны России заявило об уничтожении трёх сухогрузов, которые, по данным ведомства, использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ. Удары были нанесены беспилотниками «Герань-4 сикер» в акватории Чёрного моря.
«В вечернее время 4 августа и в утренние часы 5 августа расчётами реактивных БПЛА «Герань-4 сикер» в акватории Чёрного моря были поражены три морских суда типа «сухогруз», использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
Удары по судам были нанесены в Черноморской оперативной зоне южнее и юго-восточнее Одессы. Уничтожение этих целей должно повлиять на возможности ВСУ по перемещению вооружения, техники и других грузов военного назначения.
Ранее стало известно об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. БЭК находились примерно в 80 километрах юго-восточнее Очакова. Цели обнаружили во время наблюдения за акваторией с помощью средств объективного контроля. После фиксации было принято решение применить расчёты реактивных беспилотников «Герань-4 сикер».
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