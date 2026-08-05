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5 августа, 07:14

«Даже мокрого места не осталось»: «Герани» подарили украинским морским дронам билет в один конец

Минобороны показало видео уничтожения двух безэкипажных катеров ВСУ

В Чёрном море армия России ликвидировала два безэкипажных катера ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Чёрном море армия России ликвидировала два безэкипажных катера ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны РФ, цели находились примерно в 80 километрах к юго-востоку от Очакова.

В Чёрном море армия России ликвидировала два безэкипажных катера ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Даже мокрого места не осталось», — говорится в сообщении.

Плавсредства были выявлены с помощью средств объективного контроля во время наблюдения за акваторией. После обнаружения командование приняло решение немедленно задействовать расчёты реактивных беспилотников «Герань-4 сикер», которым поставили задачу по поражению обнаруженных объектов.

Один из катеров выполнял функции противовоздушной обороны, второй был предназначен для радиоэлектронной борьбы. Оба объекта получили прямые попадания ударных беспилотников и были уничтожены.

Новости СВО 5 августа: ВС РФ взяли Бакшеевку и давят у Сопыча, ВСУ несут потери под Харьковом, Москва поставила ультиматум Киеву
Новости СВО 5 августа: ВС РФ взяли Бакшеевку и давят у Сопыча, ВСУ несут потери под Харьковом, Москва поставила ультиматум Киеву

Напомним, что минувшей ночью российские военные нанесли серию ударов по объектам в Киеве. Под поражение попали логистический центр «МЛП-Чайка», а также терминал и логистический комплекс «Новой почты» вместе с центром «Эпицентр».

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Милена Скрипальщикова
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