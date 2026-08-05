Минобороны объяснило увеличение штатной численности ВС РФ на 27 тысяч человек

Министерство обороны России сообщило об увеличении штатной численности Вооружённых сил на 27 тысяч человек. Новые подразделения займутся строительством важных и стратегических объектов для армии по всей стране.

«Изменения боевого состава и численности Вооружённых сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры»,— заявили в ведомстве.

Там отметили, что специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России на 25 тысяч человек. Это уже третье увеличение за год. Согласно документу, с 1 августа общая численность армии составляет почти 2,43 миллиона человек. Из них около 1,54 миллиона — непосредственно военнослужащие.