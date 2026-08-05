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5 августа, 08:13

Минобороны объяснило увеличение штатной численности ВС РФ на 27 тысяч человек

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Министерство обороны России сообщило об увеличении штатной численности Вооружённых сил на 27 тысяч человек. Новые подразделения займутся строительством важных и стратегических объектов для армии по всей стране.

«Изменения боевого состава и численности Вооружённых сил Российской Федерации, а также противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры»,— заявили в ведомстве.

Там отметили, что специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками.

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России на 25 тысяч человек. Это уже третье увеличение за год. Согласно документу, с 1 августа общая численность армии составляет почти 2,43 миллиона человек. Из них около 1,54 миллиона — непосредственно военнослужащие.

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Наталья Афонина
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