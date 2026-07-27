Путин повысил штатную численность ВС России до 2 млн 426 тыс. человек
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ на 25 тысяч человек. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, общая численность личного состава армии с 1 августа должна составлять 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — непосредственно военнослужащие.
«Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», — говорится в указе.
Текущее увеличение численности ВС РФ стало третьим по счёту с начала 2026 года. Ранее аналогичные решения принимались в марте и июне текущего года.
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