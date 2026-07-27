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27 июля, 15:09

Путин повысил штатную численность ВС России до 2 млн 426 тыс. человек

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ на 25 тысяч человек. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, общая численность личного состава армии с 1 августа должна составлять 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — непосредственно военнослужащие.

«Установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», — говорится в указе.

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Текущее увеличение численности ВС РФ стало третьим по счёту с начала 2026 года. Ранее аналогичные решения принимались в марте и июне текущего года.

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Наталья Демьянова
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