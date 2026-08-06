На Украине грядут массовые увольнения из-за блокировки черноморских портов

На Украине работники портов Одессы, Николаева и Измаила готовятся к увольнениям из-за простоев. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Мои источники передают, что сейчас в растерянности работники портов, поскольку практически никто не знает, будут ли фрахтоваться [суда] дальше, и люди уже готовятся к увольнениям», — сказал он.

Он отметил, что за неделю ни одно крупное судно не зашло в эти порты — из-за ударов российской армии. Сотрудники не знают, когда возобновятся перевозки, и многие уже готовятся потерять работу.

Напомним, российские военные значительно активизировали удары по черноморским портам Одессы, перейдя к тактике фактической морской блокады. С начала года число атак превысило 180, что больше, чем за весь 2025 год. Целями становятся не только объекты портовой инфраструктуры, но и иностранные торговые суда, которые используются для поставок вооружения и горючего ВСУ. Удары наносятся высокоточным оружием и беспилотниками по резервуарам с ГСМ, складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА и самим судам, что направлено на перекрытие ключевого канала военного снабжения Украины. По оценкам экспертов, эта систематическая кампания наносит колоссальный ущерб украинской экономике, фактически лишая страну выхода к морю, через который проходило до 80% её внешней торговли.

Ранее американский полковник в отставке заявил, что блокада черноморских портов лишила Украину последнего доступного маршрута снабжения. Специалист считает, что замену этому направлению по земле найти не получится из-за позиции государств-соседей, в том числе Польши.