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6 августа, 11:30

«Хотим большей вовлечённости»: Киев пожаловался на паузу в переговорах с США

Сибига заявил о паузе в переговорах по Украине с участием США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переговорный процесс по украинскому урегулированию с участием США вновь оказался на паузе. Киев ждёт приезда американской делегации, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Если характеризовать нынешнее состояние трека, связанного с участием наших американских партнёров, — он на паузе», — сказал Сибига на пресс-конференции в Киеве.

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По словам дипломата, украинская сторона рассчитывает на «большую динамику» и более активное участие Вашингтона. Сибига добавил, что Киев считает невозможным достижение мирного соглашения без американского посредничества.

Ожидается, что в американскую переговорную команду могут войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В конце июля Financial Times сообщала, что они согласились впервые посетить Киев, однако точная дата поездки не называлась.

Украинские власти уже несколько раз анонсировали приезд представителей Вашингтона. Визит откладывался на фоне отсутствия прогресса в переговорах и переключения внимания американской администрации на конфликт на Ближнем Востоке.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф и Кушнер обещали Зеленскому приехать в Киев в течение двух недель. Этот срок истёк, но американская переговорная команда на Украину так и не прибыла.

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Марина Фещенко
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