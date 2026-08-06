Пять раз сказал о давлении и ни слова о мире: Немецкий журналист удивился речи Зеленского

Корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар подверг критике выступление Владимира Зеленского после российских ударов по Киеву. Фрагмент с комментарием журналиста опубликован на YouTube.

По мнению Набара, украинскому политику следовало сделать акцент на перспективах мирного урегулирования, а не вновь говорить об усилении санкционного давления на Россию. Журналист обратил внимание на содержание речи Зеленского, произнесённой перед украинскими дипломатами.

«Я пересмотрел эту речь, он упомянул слово давление пять раз. Хотя лучше бы он сказал, что предпочёл бы закончить войну осенью или к концу года, перед украинскими послами со всего мира», — заявил Набар.

Журналист считает, что заявления о завершении конфликта могли бы прозвучать более конструктивно. При этом он выразил мнение, что подобный сигнал был бы важнее очередных призывов к усилению санкций против Москвы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Украины втрое урезали поставки ракет для систем ПВО. При этом он считает, что таким образом Киев хотят сделать «более сговорчивым». Вместе с тем экс-комик отметил, что стране приходится конкурировать за боеприпасы из-за войны на Ближнем Востоке.