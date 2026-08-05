Зеленский увидел «намёк» от Запада: Ракеты для ПВО урезали ради сговорчивости Киева

Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок ракет для украинских систем ПВО со стороны США и Европы может быть связано с попыткой повлиять на позицию Киева. По его словам, объёмы помощи уменьшились втрое, а официальной причиной называют ситуацию на Ближнем Востоке.

«Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. На мой взгляд, не без этого», — сказал он.

Свою позицию глава государства озвучил на заседании Совета безопасности Украины. Фрагмент выступления он разместил в социальных сетях.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о сокращении объёмов поставок ракет для украинских систем противовоздушной обороны со стороны зарубежных партнёров. За первое полугодие 2026 года количество переданных ракет уменьшилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.