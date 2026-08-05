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5 августа, 10:58

Трамп нажал на «стоп»: Зеленскому не достались сотни ракет для Patriot

FT: Трамп отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп не согласился передать Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

«В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot», — говорится в материале.

Трамп не поддержал эту просьбу. По данным издания, речь шла о поставке сотен ракет-перехватчиков. Американский президент объяснил отказ тем, что собственные запасы США ограничены. Кроме того, часть имеющихся ракет расходуется из-за военных действий на Ближнем Востоке.

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Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с риском нехватки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot на фоне увеличения количества атак. Возможности восполнить запасы за счёт поставок из США и Европы близки к пределу. Сейчас в распоряжении Киева, по данным СМИ, находится лишь одна ракета-перехватчик PAC-3 Patriot.

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Милена Скрипальщикова
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