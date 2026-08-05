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5 августа, 01:00

BZ: Украина почти исчерпала шансы получить новые ракеты для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Steamaze

Украина рискует остаться без достаточного количества ракет-перехватчиков для комплексов Patriot на фоне роста атак. Возможности пополнить запасы за счёт США и Европы, по данным Berliner Zeitung, практически исчерпаны.

Киев на данный момент обладает лишь одной ракетой-перехватчиком PAC-3 Patriot. У главаря киевского руководства Владимира Зеленского есть около шести месяцев, чтобы получить ещё. Попытка добиться разрешения на самостоятельное производство таких ракет также не привела к результату: после обсуждений с Зеленским президент США Дональд Трамп отказался от идеи передачи лицензии.

Украинская сторона также обращалась к Вашингтону с просьбой о срочной поставке 300 ракет из американских резервов. Однако, как отмечает Berliner Zeitung, запасы испытывают серьёзную нагрузку: после начала войны США с Ираном у американских военных осталось около 759 перехватчиков.

Европейские страны также не могут компенсировать дефицит. По данным издания, государства ЕС уже передали значительную часть доступных запасов, а производство новых американских ракет остаётся ограниченным — выпускается около 650 единиц в год, при этом изготовление таких систем требует значительного времени и средств.

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Ранее стало известно, что операция против Ирана дорого обошлась американскому военному бюджету — и не только в финансовом плане. Пентагон столкнулся с острой нехваткой высокоточного дальнобойного оружия. Речь идёт о ракетах класса «земля-земля» типа ATACMS и PrSM, которых, по данным инсайдеров, почти не осталось. Эксперты отмечают, что стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов. Расход более полутора тысяч Patriot и двух сотен THAAD также обострил проблему недостатка средств противовоздушной обороны.

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Тимур Хингеев
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