Карты врут, навигация сбоит: На западе Украины начались учения с системами РЭБ

В течение ближайших нескольких дней во Львовской и Ивано-Франковской областях могут наблюдаться перебои в работе навигационных систем. По предварительной информации, это связано с проведением учений с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают украинские Telegram-каналы.