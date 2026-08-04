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4 августа, 10:45

Карты врут, навигация сбоит: На западе Украины начались учения с системами РЭБ

На западе Украины проводят учения с системами РЭБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В течение ближайших нескольких дней во Львовской и Ивано-Франковской областях могут наблюдаться перебои в работе навигационных систем. По предварительной информации, это связано с проведением учений с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают украинские Telegram-каналы.

По информации пабликов, во время учений возможны временные сбои в работе навигационных сервисов.

Ранее в регионе объявляли воздушную тревогу из-за учебной воздушной цели.

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Ранее Владимир Зеленский потребовал у партнёров передать новые ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используются для противовоздушной обороны. До этого он признал, что текущий уровень обеспечения украинских систем ПВО недостаточен для перехвата большинства российских ракет.

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Наталья Демьянова
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