Италия и ФРГ отказались от учений «коалиции желающих» по Украине

Италия и Германия не будут участвовать в учениях «коалиции желающих» по поддержке Украины. Об отказе Рима сообщила газета Repubblica. Издание сослалось на собственные источники.

«Страна не присоединится к «многонациональным силам для Украины», которые уже готовят учения в Польше в ожидании прекращения огня», — пишет издание.

Министерство обороны Италии сохранит участие в других проектах. Ведомство продолжит национальные военно-морские операции. Также итальянцы останутся в европейских миссиях Atalanta, Aspides и Irini. Эти силы работают в Красном море и Аденском заливе.

Берлин поддержал позицию Рима. Агентство DPA передало заявление немецких властей. В ФРГ объяснили свой отказ спецификой манёвров. По мнению чиновников, эти учения носят штабной характер и отличаются небольшим масштабом.