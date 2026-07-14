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Регион
14 июля, 13:37

Стало известно, почему Мелони проигнорировала саммит «коалиции желающих» и ни о чём не жалеет

Repubblica: Окружение Мелони усомнилось в необходимости саммитов по Украине

В окружении премьер-министра Италии Джорджи Мелони сомневаются, насколько полезны многочисленные европейские саммиты по Украине. Об этом пишет Repubblica.

По данным газеты, в ближайшем окружении Мелони задаются вопросом, работают ли частые встречи европейских лидеров прежде всего на интересы Киева или больше помогают президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Так издание объясняет отсутствие Мелони на очередной встрече «коалиции желающих» в Париже. Сама премьер Италии, как пишет Repubblica, указала, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий.

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Накануне Макрон заявил, что «коалиция желающих» решила провести в ближайшие месяцы военные учения в странах, соседних с Украиной.

По версии Repubblica, на фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать внешнеполитическую активность. Мелони при этом предпочитает сосредоточиться на внутренних задачах Италии перед парламентскими выборами 2027 года.

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Вместо поездки в Париж итальянский премьер отправилась в Палермо на заседание комитета по вопросам общественного порядка и безопасности, а затем должна вернуться в Рим для заседания Совета министров.

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Марина Фещенко
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