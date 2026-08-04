Миллион за выстрел: США потратили практически все дальнобойные ракеты в Иране

Операция против Ирана дорого обошлась американскому военному бюджету — и не только в финансовом плане. Как сообщает Reuters, Пентагон оказался на грани опустошения своих складов с высокоточным дальнобойным оружием. Речь идёт о ракетах класса «земля-земля» типов ATACMS и PrSM, запасы которых, по словам инсайдеров, практически сведены к нулю.

«США израсходовали практически все эти вооружения», — говорится в публикации.

Эксперты утверждают, что ценник на одну такую ракету перевалил за миллион долларов.

Помимо прочего, как стало известно агентству, американское военное ведомство успело потратить почти половину своих запасов «Томагавков». Аналитики Центра стратегических и международных исследований добавляют: конфронтация с Ираном дорого обошлась США в плане ресурсов. Расход более полутора тысяч ракет Patriot и двух сотен THAAD поставил Пентагон перед лицом острой нехватки средств противовоздушной обороны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил подготовленный удар по Ирану из-за появления перспективы заключения соглашения об урегулировании ситуации. Хозяин Белого дома сообщил, что согласился отказаться от атаки при условии, что сторонам удастся в короткие сроки договориться. По словам республиканца, США сохраняют готовность к масштабным военным действиям против Ирана, однако Тегеран и другие страны Ближнего Востока якобы попросили Вашингтон воздержаться от удара.