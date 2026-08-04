В США допустили заключение сделки с Ираном по Ормузу «уже сегодня или завтра»

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о высокой вероятности достижения договорённостей с Ираном в ближайшие 48 часов. По его словам, соглашение направлено на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и деэскалацию текущего конфликта.

В интервью CNBC глава Минфина США подчеркнул, что стороны уже ведут активный диалог по данному вопросу.

«Мы ведём переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра», — сказал Бессент.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение по Ормузскому проливу может быть достигнуто 4 августа. Он охарактеризовал этот шаг как первый этап в урегулировании ситуации. Других подробностей диалога с иранской стороной американский лидер не привёл.