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4 августа, 12:26

В США допустили заключение сделки с Ираном по Ормузу «уже сегодня или завтра»

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о высокой вероятности достижения договорённостей с Ираном в ближайшие 48 часов. По его словам, соглашение направлено на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и деэскалацию текущего конфликта.

В интервью CNBC глава Минфина США подчеркнул, что стороны уже ведут активный диалог по данному вопросу.

«Мы ведём переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра», — сказал Бессент.

Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана
Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение по Ормузскому проливу может быть достигнуто 4 августа. Он охарактеризовал этот шаг как первый этап в урегулировании ситуации. Других подробностей диалога с иранской стороной американский лидер не привёл.

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Наталья Демьянова
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