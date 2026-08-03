Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном являются для Ирана последней возможностью достичь выгодных договорённостей. Американский лидер сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Это последний шанс. Это последний для них шанс подписать хороший документ», — добавил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение по Ормузскому проливу может быть достигнуто 4 августа. Он охарактеризовал этот шаг как первый этап в урегулировании ситуации. Других подробностей диалога с иранской стороной американский лидер не привёл.