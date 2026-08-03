Президент США Дональд Трамп назвал иранские власти «невероятно двуличными». В своём аккаунте в Truth Social он заявил, что Тегеран «умоляет» о встречах, но при этом на публике отрицает любые контакты с Вашингтоном, ссылаясь на посредничество Омана. При этом Трамп анонсировал, что новые переговоры с Ираном уже на подходе.

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы «умоляют», начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведётся, ничего не обсуждается», — написал американский лидер.

Трамп также высказался по поводу споров вокруг Ормузского пролива: он уверен, что США полностью контролируют этот маршрут, хотя Иран это отрицает. Президент также добавил, что США сейчас решают проблемы, которые копились десятилетиями, и его позиция остаётся жёсткой: Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие.

Ранее Трамп заявил, что отменил подготовленный удар по Ирану из-за появления перспективы заключения соглашения об урегулировании ситуации. Хозяин Белого дома сообщил, что согласился отказаться от атаки при условии, что сторонам удастся в короткие сроки договориться. По словам республиканца, США сохраняют готовность к масштабным военным действиям против Ирана, однако Тегеран и другие страны Ближнего Востока якобы попросили Вашингтон воздержаться от удара после согласования основных параметров возможной сделки.