Трамп заявил об отмене атаки на Иран в свете намечающейся сделки
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил подготовленный удар по Ирану из-за появления перспективы заключения соглашения об урегулировании ситуации. В соцсети Truth Social американский лидер сообщил, что согласился отказаться от атаки при условии, что сторонам удастся в короткие сроки договориться.
По словам Трампа, США сохраняют готовность к масштабным военным действиям против Ирана, однако Тегеран и другие страны Ближнего Востока якобы попросили Вашингтон воздержаться от удара после согласования основных параметров возможной сделки.
«Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки. Она включала бы незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана», — написал американский лидер.
По его словам, Израиль также поддерживает такой подход.
Ранее появилась информация, что США и Израиль рассматривают возможность проведения масштабной операции против энергетической инфраструктуры Ирана. По имеющимся данным, речь идёт об одной из крупнейших кампаний ударов по объектам энергетического сектора страны.
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