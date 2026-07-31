«Катастрофа для США»: Почему ближневосточная коалиция против Ирана обречена на провал

Создать широкую международную коалицию для защиты судоходства в Красном море будет сложно из-за нежелания стран принимать на себя военные и политические риски, заявил директор Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, обсуждаемая Саудовской Аравией инициатива, вероятнее всего, согласована с США.

Эксперт считает, что Вашингтон стремится привлечь к противостоянию как можно больше государств, поскольку нынешний союз его сторонников остаётся недостаточно прочным. При этом официально заявленная борьба с хуситами лишь частично отражает цели возможной коалиции.

Основным препятствием станет отсутствие стран, готовых вступать в прямое противостояние с Ираном, полагает специалист. Он также отметил, что Саудовская Аравия и другие арабские союзники США уже занимают враждебную Тегерану позицию, однако их возможности в военной сфере ограничены.

«То есть не хватает тех, кто готов рискнуть своими морскими судами в боях против Ирана. Потому что Трамп понимает, что если американский флот будет нести потери, то это приведёт к катастрофическим репутационным потерям США...» — заключил собеседник RTVI.

Ранее авиация США и Саудовской Аравии атаковала несколько объектов на востоке Ирака. Операция стала ответом на недавние удары беспилотников, ответственность за которые Вашингтон возлагает на связанные с Тегераном вооружённые группировки.