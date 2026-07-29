США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам на востоке Ирака

Авиация США и Саудовской Аравии атаковала несколько объектов на востоке Ирака. В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на недавние атаки беспилотников, ответственность за которые Вашингтон возлагает на связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) вооружённые группировки.

«Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по нескольким объектам террористов, связанным с материально-техническим обеспечением и хранением оружия, на востоке Ирака в качестве решительного ответа на более чем 30 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, организованных КСИР за последние 72 часа», — говорится в сообщении.

В CENTCOM также сообщили, что с февраля по апрель 2026 года в Ираке произошло свыше 600 попыток нападений на американских граждан и объекты США, за которыми, по оценке Вашингтона, стоят поддерживаемые Ираном группировки. Командование предупредило, что в случае продолжения подобных действий Соединённые Штаты готовы вновь прибегнуть к военному ответу.

Ранее представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены с территории Ирака и направлялись к нефтяным объектам королевства. Иранские военные в свою очередь отвергли утверждения о причастности республики к запуску ударных беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.