Центральное командование США заявило о перехвате иранских баллистических ракет

Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что силы ПВО перехватили иранские баллистические ракеты, запущенные по американским объектам в регионе. Ранее журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на представителя американской администрации, сообщил, что целью атаки стала военная база США в Иордании.

По данным СЕНТКОМ, пуск ракет был осуществлён 28 июля вечером по восточному времени. Атаку предпринял Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение Вооружённых сил Ирана. Как заявили в командовании, все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены и не достигли целей.

«Сегодня в 17:45 по времени восточного побережья США (00:45 29 июля) Корпус стражей исламской революции попытался осуществить неожиданную атаку на силы США на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты были успешно перехвачены», — сказано в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что иранские ракеты способны долететь до Украины за четыре-пять минут, однако реальной угрозы удара сейчас нет. По его мнению, Тегеран использует риторику об обстрелах как инструмент давления, пытаясь обезопасить логистические маршруты своих судов, курсирующих в Россию. Напомним, украинское издание Insider.ua сообщило, что Тегеран якобы готовит ракетный удар по Украине. По его версии, в течение двух суток могут быть выпущены три баллистические ракеты, однако возможные цели не назывались.