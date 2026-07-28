Экс-сотрудник СБУ подтвердил, что иранские ракеты долетят до Украины за 5 минут

Иранские ракеты способны долететь до Украины за четыре-пять минут, однако реальной угрозы удара сейчас нет, считает бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, Тегеран использует риторику об обстрелах как инструмент давления, пытаясь обезопасить логистические маршруты своих судов, курсирующих в Россию.

«Там, с одной стороны, их подпирает Израиль, очень сильно поддерживают США. Понимаем, что это ничего не дало, но всё равно перспектива второго фронта для Ирана — не очень приятная», — приводит «Страна.ua» слова Ступака.

Одновременно с этим он уточнил, что запуск ракет Ираном потребует пересечения воздушных границ Турции либо Азербайджана.

Ранее украинское издание Insider.ua сообщило, что Тегеран якобы готовит ракетный удар по Украине. По его версии, в течение двух суток могут быть выпущены три баллистические ракеты, однако возможные цели не назывались. Официального подтверждения этим данным не поступало, а иранские власти о подготовке подобной операции не объявляли.