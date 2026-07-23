Минэнерго США сообщило о ядерном соглашении с Саудовской Аравией

США поддержат развитие мирной ядерной программы Саудовской Аравии в рамках нового соглашения. Документ подписали министры энергетики двух стран, сообщило американское Минэнерго.

Соглашение 22 июля заключили глава Минэнерго США Крис Райт и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Стороны направили документ на рассмотрение Конгресса США. Соглашение рассчитано на несколько десятилетий. Оно позволит американским компаниям участвовать в создании ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Крис Райт заявил, что документ «соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения». Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает вложения в десятки миллиардов долларов. По сведениям издания, американские компании получат основную роль в развитии атомной энергетики королевства.

Соглашение также допускает строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии. Стороны смогут реализовать этот проект, если сочтут его оправданным. Следующий этап предусматривает рассмотрение документа Конгрессом США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран продолжают технические консультации по ядерной программе Ирана. Стороны обсуждают инспекции, запасы высокообогащённого урана и дальнейшее развитие программы обогащения. Президент США Дональд Трамп уделяет вопросу обогащения урана основное внимание.