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Регион
22 июля, 21:27

Минэнерго США сообщило о ядерном соглашении с Саудовской Аравией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMES Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMES Studio

США поддержат развитие мирной ядерной программы Саудовской Аравии в рамках нового соглашения. Документ подписали министры энергетики двух стран, сообщило американское Минэнерго.

Соглашение 22 июля заключили глава Минэнерго США Крис Райт и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Стороны направили документ на рассмотрение Конгресса США. Соглашение рассчитано на несколько десятилетий. Оно позволит американским компаниям участвовать в создании ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Крис Райт заявил, что документ «соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения». Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает вложения в десятки миллиардов долларов. По сведениям издания, американские компании получат основную роль в развитии атомной энергетики королевства.

Соглашение также допускает строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии. Стороны смогут реализовать этот проект, если сочтут его оправданным. Следующий этап предусматривает рассмотрение документа Конгрессом США.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран продолжают технические консультации по ядерной программе Ирана. Стороны обсуждают инспекции, запасы высокообогащённого урана и дальнейшее развитие программы обогащения. Президент США Дональд Трамп уделяет вопросу обогащения урана основное внимание.

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Антон Голыбин
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