Гатилов: Расширение ядерных программ НАТО подрывает режим нераспространения

Расширение участия европейских стран в системе ядерного сдерживания НАТО может привести к увеличению вероятности прямого противостояния между государствами, обладающими ядерным оружием. Об этом заявил газете «Известия» постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Указываем на то, что такое безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. Более того, оно значительно повышает стратегические риски, включая возможность прямого столкновения ядерных держав. А этого допустить нельзя», — сказал он.

Гатилов отметил, что размещение ядерного вооружения в странах, которые сами не относятся к ядерным державам, не сделает их положение более защищённым. Среди государств, которые могут оказаться вовлечены в подобное, представитель назвал Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.

Напомним, президенты Литвы и Латвии объявили о готовности рассмотреть возможность размещения ядерного оружия союзников по НАТО на своих территориях. Гитанас Науседа сообщил, что в Литве уже начался процесс изменения конституции. Статья 137 действующего основного закона запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. В Латвии решение о размещении союзного вооружения будет приниматься исходя из национальных или коллективных интересов.