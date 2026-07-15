Литва и Латвия готовы принять у себя ядерное оружие НАТО

Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс заявили, что их страны готовы рассмотреть размещение ядерного оружия союзников по НАТО.

Науседа сообщил, что в Литве уже началась процедура изменения конституции. Сейчас её 137-я статья запрещает размещать на территории страны оружие массового уничтожения и иностранные военные базы.

По словам литовского лидера, отмена этого ограничения позволит Вильнюсу использовать все инструменты Североатлантического альянса для укрепления системы сдерживания. Ранее он также говорил о намерении Литвы присоединиться к ядерной миссии НАТО.

Ринкевичс отметил, что в латвийской конституции подобного запрета нет. По его словам, Рига сможет принять решение о размещении союзного вооружения, если этого потребуют национальные или коллективные интересы.

Конкретных договорённостей о передаче ядерного оружия Литве или Латвии пока не объявляли. Речь идёт о политической готовности двух стран и возможном изменении национального законодательства, а не о принятом решении НАТО.

Напомним, в Финляндии с 1 июля вступили в силу поправки к закону об атомной энергии. Теперь сняты ограничения на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. А позже Эммануэль Макрон заговорил о размещении ядерного оружия Франции в 10 странах.